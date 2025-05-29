Сергей Собянин утвердил планы развития навигации в городском транспорте Москвы

Информационные табло смогут настраиваться под потребности пассажиров На заседании Президиума Правительства Москвы был представлен доклад заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, Максима Ликсутова Сергею Собянину.
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