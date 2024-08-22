Суд отклонил жалобу «Ростеха» о национализации завода «Исеть»

Верховный суд Российской Федерации отклонил обращения от корпорации «Ростех» и некоторых других организаций, которые выразили недовольство решением о возврате в первую инстанцию дела о национализации ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», расположенного в Свердловской области.