Двух девушек арестовали за организацию дуэли

В Японии двух девушек из города Саймата одноименной провинции арестовали за организацию дуэли. Об этом пишет Japan Today.
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