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Премьер-министр Израиля подтвердил, что не передаст Украине «серьезные» вооружения

Премьер-министр Израиля подтвердил, что не передаст Украине «серьезные» вооружения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз подтвердил, что не планирует передавать Украине "серьезные" вооружения, например, систему ПВО "Железный купол".

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