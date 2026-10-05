"Динамо-СПб" разгромило одноклубников в Вологде – 0:3

Петербургское "Динамо" одержало крупную победу в гостевом матче 26-го тура LEON-Второй лиги Б. Все три мяча петербуржцы забили в первом тайме.
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