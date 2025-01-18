Русский компас В России могут запретить кожаную обувь из-за жалоб мигрантов? Фото: личная страничка автора.
Они как бы между собой еще не договорились, где "халяль", а где "харам", но в России свои порядки уже устанавливают
Комментарии
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ninikooo Митусова
Просто «достали»! В аул! Домой! И все претензии своим Президентам!
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9 час.
Валентин Воробьев
В России не обязаны подстраиваться под понаехавших к нам бармалеев. Пусть они у себя в кишлаках делят свой халяль да харам.. В России много национальностей, а они - россияне - предельно с каждой вежливы и относятся с уважением.
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6 час.
Андрей
Опять всякую чушь напишут, а наши люди сьедают все это.. Раз уже писали по поводу детсада в Норильске! Все оказалось фейком.. Да к тому же, я и сам не знал до недавнего, в детских садах, как и в школах, свинину детям не готовят из-за того, что это тяжелая пища... Советую читателям уточнить эту информацию в своих регионах...
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2 час.
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