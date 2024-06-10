Как подобрать "ключ" к сердцу гостя? Узнаете на Евразийском Ресторанном Форуме!

Успешные рестораторы, бренд-шефы и ведущие представители индустрии встретятся, на одном из главных событий в сфере гастрономического бизнеса – Евразийском Ресторанном Форуме, который пройдет 24 июня в Novotel Moscow City, для того чтобы рассказать о своем опыте и поделиться секретами успеха.