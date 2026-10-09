Новосибирцы променяли красивые даты на пятницы ради свадеб

В Новосибирской области символические даты для свадеб уступают место обычным пятницам: 28 августа зарегистрировали 254 брака против 187 в «красивую» дату 20 августа.
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