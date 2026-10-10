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Новости Брянска

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Как атаки на дата-центры отразились на жителях Брянской области

Как атаки на дата-центры отразились на жителях Брянской области

В ночь с 7 на 8 октября дата-центр в Сасово Рязанской области полностью остановился, утром 9 октября пострадала площадка в Калуге.

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