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«Никто никаких побоев не наносил, человек был больной и получил инфаркт», – как прошел суд над обвиняемым в избиении ученого

«Никто никаких побоев не наносил, человек был больной и получил инфаркт», – как прошел суд над обвиняемым в избиении ученого

Накануне, 30 июля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 38-летнему Александру Реверуку, обвиняемому в хулиганских действиях в отношении академика, доктора наук, директора УрФАНИЦ РАН Никиты Николаевича Зезина и его заместителя Александра Шанина (ч.

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