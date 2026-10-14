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Нижегородская правда

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Нижегородский бренд стал победителем федерального конкурса «Знай наших»

Нижегородский бренд стал победителем федерального конкурса «Знай наших»

Нижегородская компания вошла в число 15 победителей четвёртого сезона федерального конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

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