В США испугались глобального конфликта из-за "стратегия ослабления" РФ

Использованы материалы: pixabay.com, STELLA/imagebroker.com, World Flags/imageBROKER.com Выбранная президентом США Джо Байденом стратегия так называемого ослабления России способна привести к перерастанию украинского кризиса в глобальный конфликт.
Использованы материалы: pixabay.com, STELLA/imagebroker.com, World Flags/imageBROKER.com Выбранная президентом США Джо Байденом стратегия так называемого ослабления России способна привести к перерастанию украинского кризиса в глобальный конфликт.
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