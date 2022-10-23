Единая лига ВТБ. «Астана» примет «НН», УНИКС – «Локо», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором»

В воскресенье, 23 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23. «Астана» примет «Нижний Новгород», УНИКС встретится дома с «Локомотивом-Кубань», ЦСКА сыграет в гостях с «Автодором».
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