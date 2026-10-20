The Department of Agriculture and President Donald Trump announced an $8 billion relief package for farmers on Tuesday to deal with high fuel prices.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым