Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

Китай известный тем, что это страна с самым большим по численности населением в мире, в которой правительство даже проводило политику искусственного регулирования рождаемости для снижения роста населения, столкнулся с новой демографической угрозой.
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