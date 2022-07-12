Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Луганску 9 ракет из РСЗО HIMARS

В представительстве Луганской Народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что Луганск этой ночью был атакован ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В представительстве Луганской Народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что Луганск этой ночью был атакован ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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