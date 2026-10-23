Пресс-секретарь Домодедовской таможни Елена Мартынова напомнила, что даже покупки для личного пользования необходимо декларировать при превышении беспошлинных норм по весу или стоимости.
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