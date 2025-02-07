Знаки Зодиака, которые чаще других становятся топ-менеджерами

Близнецы среди знаков зодиака чаще всего становятся руководителями в компаниях. В последних исследованиях рекрутинговых компаний говорится, что HR-специалисты при приеме сотрудника на работу учитывают его знак зодиака.
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