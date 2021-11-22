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Sohu: ледоколы принесут России триллионы долларов в Арктике

Sohu: ледоколы принесут России триллионы долларов в Арктике

Москва получит большую прибыль от развития своих ледоколов и Северного морского пути (Севморпуть). Многие государства имеют свои интересы в Арктике и претендуют на этот регион, однако Россия на несколько шагов впереди, передает «ПолитРоссия».

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