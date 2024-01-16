Завод «Е-ШКАФ» в юбилейный год выпустил более 700 электрошкафов

За 2023 год барнаульский завод компании «Е-ШКАФ» выпустил 728 электрошкафов. В большую часть из них еще на этапе сборки были встроены модули и датчики для системы умного мониторинга производственных мощностей.
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