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Завод «Е-ШКАФ» в юбилейный год выпустил более 700 электрошкафов

Завод «Е-ШКАФ» в юбилейный год выпустил более 700 электрошкафов

За 2023 год барнаульский завод компании «Е-ШКАФ» выпустил 728 электрошкафов. В большую часть из них еще на этапе сборки были встроены модули и датчики для системы умного мониторинга производственных мощностей.

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