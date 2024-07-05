Мирошник: погоня БПЛА за гражданским транспортом стала одним из развлечений ВСУ

Россия фиксирует увеличение числа случаев использования украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак по мирному населению, погоня дронов за гражданским транспортом стала одним из развлечений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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