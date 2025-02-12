Российские военные захватили украинский танк Т-72 с британским минным тралом

Российские бойцы из 70 мотострелкового полка захватили в зоне специальной военной операции (СВО) танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный дополнительным оборудованием британского производства.
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