О хранителях и разрушителях

Галина Смирнова

Товарищи чекисты! Вас явно не хватает! Куда ж нам, православным, От лживой либерды!!! Пора б уже почистить Авгиевы конюшни, Спустить в сортире воду – Чтоб не было беды… Всем этим светлым-славным - Не шибко православным – Вы б с вежливой улыбкой Подложили свинью! И всяческим говнистым Продажным нетвойнистам Нашли бы адекватно Подходящую статью. Майданный шахер-махер Послали б резко (в баню) И однозначно (в баню) – Их лживую муру. И весь проект «Навальный» Лопатою наваленный, Свалили бы обратно – В отхожую дыру. А всяких русофобов И прочих трусофобов, Молящихся на Запад, Готовящих майдан, Больных путинофобией, И прочей кремлефобией, Послали б подлечиться В курортный Магадан. А шибко правоверных, Продажно-лицемерных, В лубянские подвалы Свезли бы в «воронках». Косые бедолаги Сидели бы в ГУЛАГе, За кованой решеткой В железных кандалах… А нам ГУЛАГ не страшен, Мы вежливые люди – Нам нечего бояться И нечего терять….. Настолько нас достала, Буквально задолбала Вся эта Вашингтоно- Обкомовская рать!!! :-)