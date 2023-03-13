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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Этой информацией поделилось издание Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.

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