Лавров: Крым был бы в составе Украины, если бы не переворот в 2014 году

Крым остался бы украинским, если бы не смена власти в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.
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