Картина Боттичелли «Богоматерь с Младенцем на троне» продана за £9,9 млн

4 декабря на лондонской площадке Sotheby’s прошли торги, посвященные искусству старых мастеров. Топ-лотом вечера стала картина «Богоматерь с Младенцем на троне» одного из значимых мастеров эпохи раннего итальянского Возрождения Сандро Боттичелли.
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