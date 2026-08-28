Доставка пиццы Воронеж — «Пицца Куба» 24/7

Хотите заказать пиццу Воронеж с доставкой на дом или в офис в любое время суток? «Пицца Куба» — первая в городе пиццерия с круглосуточной доставкой: работаем без выходных и праздников, днём бесплатно от одной пиццы, ночью за символические 150–200 ₽.