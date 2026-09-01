Биолог Маскаев рассказал о местах обитания малярийного комара

Доцент Антон Маскаев сообщил, что дупляной малярийный комар, единственный в России, способный переносить тропическую малярию, приспособился жить рядом с человеком в автомобильных покрышках и емкостях с водой, избегая естественных лесных мест обитания.
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