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Царьград

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Биолог Маскаев рассказал о местах обитания малярийного комара

Биолог Маскаев рассказал о местах обитания малярийного комара

Доцент Антон Маскаев сообщил, что дупляной малярийный комар, единственный в России, способный переносить тропическую малярию, приспособился жить рядом с человеком в автомобильных покрышках и емкостях с водой, избегая естественных лесных мест обитания.

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