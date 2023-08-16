Назван неожиданный способ избежать онкологических заболеваний

Новое исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, основано на данных более 1 миллиона шведских призывников мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет, за которыми наблюдали в среднем в течение 33 лет с 1968 по 2005 год .