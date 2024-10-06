Сама наглость: коты, которые плевать хотели на нормы хорошего поведения

Казалось бы, кошки — с древности самые грациозные, величественные и таинственные создания. Но не тут-то было — ведь в каждой кошке живет душа маленького котенка, наглого и непослушного! Взгляните на эти пушистые мордочки, которые и понятия не имеют о том, что такое хорошие манеры! .