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Преподал ему наглядный урок: король Карл поставил Гарри на место

Преподал ему наглядный урок: король Карл поставил Гарри на место

Принцу пришлось пережить публичное уничижение. Принц Гарри LEGION-MEDIAПринц Гарри, неожиданно прилетевший в Британию, решив лично присутствовать на слушании его иска r Associated Newspaper Limited, попал в весьма унизительное для него положение.

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