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Арефьев призвал маркетплейсы снизить комиссию для продавцов

Арефьев призвал маркетплейсы снизить комиссию для продавцов

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ) призвал маркетплейсы снизить комиссию для продавцов, чтобы поддержать их в тяжелый период.

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