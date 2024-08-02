Химик Дорохов предостерёг от купания в фонтанах в день ВДВ

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в преддверии Дня ВДВ предупредил в беседе с RT, что городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии (Escherichia coli, Legionella), вирусы (ротавирусы, аденовирусы) и паразиты (Cryptosporidium).