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ВСУ обстреляли жилой дом: Пушилин рассказал о жертвах и раненых

ВСУ обстреляли жилой дом: Пушилин рассказал о жертвах и раненых

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в ПентелеймоновкеТам в результате обстрела со стороны ВФУ произошло обрушение половины здания и возник пожар.

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