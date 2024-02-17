ВСУ обстреляли жилой дом: Пушилин рассказал о жертвах и раненых

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в ПентелеймоновкеТам в результате обстрела со стороны ВФУ произошло обрушение половины здания и возник пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии