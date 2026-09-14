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Газета.ру

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Синоптик Позднякова: четверг, 17 сентября, будет самым теплым днем на неделе

Синоптик Позднякова: четверг, 17 сентября, будет самым теплым днем на неделе

Погода в Москве и Московской области на неделе с 14 по 20 сентября будет переменчивой. Однако резкие колебания, потепления и заморозки в этот период не прогнозируются.

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