Леон растет не по дням: Савельева показала лицо 5-летнего сына от Сафонова

Экс-солистка группы «Фабрика» поделилась редкими кадрами. Саша Савельева родила сына в 2019 году Социальные сетиСаша Савельева недавно вернулась к мужу Кириллу Сафонову, который около двух лет назад эмигрировал в Израиль.