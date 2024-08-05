Леон растет не по дням: Савельева показала лицо 5-летнего сына от Сафонова

Экс-солистка группы «Фабрика» поделилась редкими кадрами. Саша Савельева родила сына в 2019 году Социальные сетиСаша Савельева недавно вернулась к мужу Кириллу Сафонову, который около двух лет назад эмигрировал в Израиль.
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