Полилингвизм компенсировал недостаток экстравертности в развитии креативных навыков

Статья опубликована в International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Сотрудники Лаборатории языковых, межкультурных и творческих компетенций НИУ ВШЭ уже несколько лет занимаются исследованиями связи полилингвизма и креативных способностей.
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