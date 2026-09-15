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Обработка меди на Каме и Вятке началась более 5000 лет назад — археологические данные

Обработка меди на Каме и Вятке началась более 5000 лет назад — археологические данные

Исследования, проведённые специалистами Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, обобщили древнейшие свидетельства использования и обработки меди на крайнем северо-востоке Европы.

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