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«Катастрофы нет»: как Александр Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе Гран-при

«Катастрофы нет»: как Александр Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе Гран-при

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, которого публика привыкла знать под прозвищем Гном Гномыч, провел свой первый международный турнир.

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