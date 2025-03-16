В ГД поступило предложение ввести водительские права для электросамокатчиков

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В Госдуму поступили предложения со стороны Следственного комитета о распространении понятия "водитель" на пользователей электросамокатов и других средств инидивидуальной мобильности (СИМ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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