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В ГД поступило предложение ввести водительские права для электросамокатчиков

В ГД поступило предложение ввести водительские права для электросамокатчиков

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В Госдуму поступили предложения со стороны Следственного комитета о распространении понятия "водитель" на пользователей электросамокатов и других средств инидивидуальной мобильности (СИМ).

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