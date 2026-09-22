Нижегородская канатная дорога откроется не раньше, чем через полгода

Канатная дорога «Нижний Новгород — Бор» откроется не раньше, чем через полгода. Там намерены полностью заменить поврежденный канат, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.
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