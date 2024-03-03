Кровожадный хищник, который выглядит как плюшевая игрушка, но при этом поедает тарантулов и скорпионов

А еще его организм растворяет яды, превращая их в болеутоляющее. У нас есть необычная загадка. Попробуйте ее разгадать! Этот хищник живет в пустынях, ест тарантулов, скорпионов и ядовитых сколопендр, а его организм растворяет яды, превращая их в болеутоляющее.
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