Кровожадный хищник, который выглядит как плюшевая игрушка, но при этом поедает тарантулов и скорпионов

А еще его организм растворяет яды, превращая их в болеутоляющее. У нас есть необычная загадка. Попробуйте ее разгадать! Этот хищник живет в пустынях, ест тарантулов, скорпионов и ядовитых сколопендр, а его организм растворяет яды, превращая их в болеутоляющее.