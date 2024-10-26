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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес: «Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением»

Пилот «Ред Булл» объяснил, с какой трудностью столкнулся в квалификации к Гран-при Мехико, где стал 18-м.

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