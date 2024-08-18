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Лукашенко: эскалация конфликта закончится уничтожением Украины

Лукашенко: эскалация конфликта закончится уничтожением Украины

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия любой ценой "снесет" украинских военных из курского приграничья, однако эскалация конфликта может привести к уничтожению Украины как государства.

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