Среди выпускников «Юнармии» 3 Героя России — Кириенко

11 тысяч выпускников «Юнармии» участвовали в специальной военной операции, среди них — три Героя России и 700 кавалеров ордена Мужества, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 28 мая на Всероссийском юнармейском форуме «Плечом к плечу».