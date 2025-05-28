Среди выпускников «Юнармии» 3 Героя России — Кириенко

11 тысяч выпускников «Юнармии» участвовали в специальной военной операции, среди них — три Героя России и 700 кавалеров ордена Мужества, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 28 мая на Всероссийском юнармейском форуме «Плечом к плечу».
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