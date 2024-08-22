Комментарии американских читателей к статье «Путин открывает Россию как убежище для спасения от деструктивных неолиберальных идей»

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, Россия смягчает требования к временному проживанию для иностранных граждан, желающих избежать «деструктивных неолиберальных идей… противоречащих традиционным российским духовным и моральным ценностям».
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