Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск до своей инаугурации

Если Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от Республиканской партии, победит в выборах, он может потребовать от России отвода войск в зоне специальной военной операции на Украине еще до вступления в должность, до инаугурации.
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