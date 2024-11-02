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Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск до своей инаугурации

Волкер: Трамп может потребовать от России отвода войск до своей инаугурации

Если Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от Республиканской партии, победит в выборах, он может потребовать от России отвода войск в зоне специальной военной операции на Украине еще до вступления в должность, до инаугурации.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
У кого он может потребовать? Кто он такой, чтобы что-то требовать у России?!
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ща,он забыл шнурки погладить😏
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8 час.

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