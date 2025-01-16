ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА

С целью выполнения Постановления коллеги от 30.12.2024 года Министерства лесного хозяйства о профилактике производственного травматизма специалисты буро по охране труда Бобруйского лесхоза осуществляют выезды в структурные подразделения для оказания методической помощи руководителям подразделений при проведении повторных инструктажей работникам с в .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии