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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА

С целью выполнения Постановления коллеги от 30.12.2024 года Министерства лесного хозяйства о профилактике производственного травматизма специалисты буро по охране труда Бобруйского лесхоза осуществляют выезды в структурные подразделения для оказания методической помощи руководителям подразделений при проведении повторных инструктажей работникам с в .

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