У граждан России за границей появились проблемы со снятием с карт рублей

После того, как США ввели санкции против российского Газпромбанка, перевести деньги с российских карт на карты иностранных банков стало невозможно, на условиях анонимности рассказали журналу "Эксперт" россияне, уехавшие жить за границу.
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