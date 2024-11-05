Сеть оправдывает средства: на рынок сотовой связи ДНР выходит новый игрок

В ДНР начинает работу аффилированный с «Ростелекомом» оператор «Миранда», узнали «Известия». Таким образом, в регионе будут конкурировать три компании: в Донецке и его окрестностях уже работают республиканское предприятие «Феникс» и «+7Телеком».